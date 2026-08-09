كندا تُجلي آلاف الأشخاص بسبب احتدام حرائق الغابات

أصدرت السلطات الكندية السبت ، أوامر بإجلاء آلاف السكان في منطقة مزارع كروم العنب والبساتين في مقاطعة "بريتش كولومبيا " بعد أن اتسع نطاق حريق غابات سريع الانتشار في غرب البلاد إلى المثلين تقريبا خلال الليل.

وأعلن الإقليم حالة الطوارئ مع اندلاع الحرائق في ​مناطق متفرقة من غرب كندا.

وذكر ديفيد إيبي رئيس وزراء المقاطعة في مؤتمر صحفي أن الحرائق دمرت منازل و ممتلكات، و أصبح بعض الناس محاصرين مع تغير الظروف بسرعة كبيرة وهم بحاجة إلى إنقاذ، منوها بأن الوضع يظل شديد التقلب والتهديد.

وشهدت عدة مقاطعات في كندا، منها أونتاريو وكيبيك، حرائق هذا العام إذ أدى الطقس الحار والجاف إلى تأجيج حرائق الغابات في مناطق الغطاء النباتي الكثيف.

وذكر المركز الكندي المشترك بين الوكالات لمواجهة حرائق الغابات أن النيران ​أتت على أربعة ملايين هكتار (9.9 مليون فدان) ⁠في كندا هذا العام.