ألمانيا تعزز أبحاث مكافحة الطائرات المسيّرة بعد حادثة مطار لايبزيغ

تعتزم ألمانيا تعزيز أبحاثها في مجال أمن الطائرات المسيّرة، عقب العثور على طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبزيغ/هاله.

وذكر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن منشأة جديدة لأبحاث أمن الطائرات المسيّرة ستُفتتح في 18 أغسطس الجاري بمطار اختبار تابع للمركز الألماني للطيران والفضاء (DLR) في ولاية ساكسونيا أنهالت شرقي البلاد.

وأوضح أن التطور المتسارع في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة يستدعي إنشاء وحدات بحثية متخصصة لتطوير واختبار تقنيات الحماية منها، وربط البحث العلمي بالابتكار واحتياجات السلطات الأمنية.

وكانت طائرة مسيّرة مزوّدة بمتفجرات وصاعق قد عُثر عليها الثلاثاء الماضي قرب طائرة نقل أوكرانية في المطار، قبل إسقاطها بواسطة أحد الموظفين. كما اصطدمت طائرة شحن تابعة لشركة "دي إتش إل" بجسم طائر مجهول، يُرجّح أنه طائرة مسيّرة ثانية.