إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية عند أدنى مستوى منذ عقد

أظهرت بيانات رسمية تراجع إزالة الغابات في الأمازون البرازيلية بنسبة 37% خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى يوليو 2026، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عشر سنوات.

وقال المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء إن مساحة الغطاء الحرجي المفقودة بلغت نحو 2874 كيلومتراً مربعاً، وفق بيانات منظومة الرصد الفضائي التي يعتمدها المعهد منذ عام 2016 لمتابعة إزالة الغابات.

وتأتي هذه النتائج بعد سنوات من ارتفاع وتيرة قطع الأشجار خلال عهد الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، فيما تعهد الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالقضاء على إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030.

وقال لولا، خلال فعالية في ساو باولو، إن تحقيق هذا الهدف ممكن إذا حافظت بلاده على وتيرة العمل الحالية ووفرت الموارد اللازمة، مؤكداً أن البرازيل تتعامل مع التغير المناخي بجدية وتعايش تداعياته بشكل مباشر.

وكانت إزالة الغابات قد بلغت ذروتها عام 2022، حين فقدت الأمازون نحو 12,500 كيلومتر مربع. ووفق شبكة "مابيوماس"، خسرت الغابة البرازيلية بين عامي 1985 و2024 نحو 49.1 مليون هكتار، أي مساحة تقارب مساحة إسبانيا، وسط تحذيرات من اقتراب الأمازون من "نقطة اللاعودة".

وتُعد الأمازون، التي تضم البرازيل أكثر من 60% من مساحتها، أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم، وتؤدي دورًا محوريًا في استقرار المناخ العالمي.