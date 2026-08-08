تايلاند:ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم في مدرسة ثانوية إلى 8 أشخاص





توفيت تلميذة متأثرة بجروح خطيرة اليوم السبت، بعد أن أطلق طالب النار في مدرسة ثانوية ومنزله خارج بانكوك أمس الجمعة مما يرفع حصيلة القتلى بسبب الهجوم إلى ثمانية أشخاص على الأقل.

وأطلق الطالب/14 عاما/ النار حوالي الساعة العاشرة صباح أمس الجمعة في مدرسة ديبسيرين نونثابوري في إقليم نونثابوري شمال غرب العاصمة التايلاندية، قبل أن ينتحر على ما يبدو. وذكر مسؤولون أنه يبدو أيضا أنه قتل جديه في منزل أسرته في وقت سابق من الصباح.

وتوفيت التلميذة/12 عاما/ بعد نقلها إلى المستشفى، طبقا لما ذكرته وزارة الصحة. وكانت المدرسة قد نشرت رسالة على صفحتها على فيسبوك أمس الجمعة، تطالب بتبرعات بالدم لطالبين، أحدهما الفتاة التي كانت في الصف السابع.

ولا يزال 14 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى، من بينهم سبعة في حالة حرجة اليوم السبت، طبقا لوزارة الصحة التايلاندية. ومعظم هؤلاء الجرحى تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 عاما.