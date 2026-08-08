الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على السعودية واليمن

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الموجة الأخيرة من هجمات جماعة الحوثي التي استهدفت المملكة العربية السعودية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بما في ذلك الضربات على البنية التحتية المدنية في منطقة نجران ومدينة مأرب والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.

وأكد المتحدث باسم دائرة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل، عبر بيان رسمي، تضامن الاتحاد الكامل مع المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، معرباً عن خالص التعازي لأسر الضحايا، وشدد على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا.

وأوضح البيان أن هذه الهجمات تشكل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي والمخاطرة بإحباط الجهود المستمرة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، داعيا جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات داخل اليمن وخارجه.

واختتم المتحدث البيان بالتأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي الثابت بدعم الشعب اليمني، ومواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لتعزيز التهدئة وتحقيق سلام شامل ومستدام.