إغلاق المدارس والأنشطة السياحية بشرق الصين مع اقتراب الإعصار دولفين

أغلقت السلطات في شرق الصين المدارس والمواقع السياحية مع اقتراب الإعصار دولفين من اليابسة اليوم السبت. وقدرت السرعة القصوى للرياح المصاحبة للعاصفة بحوالي 162 كيلومترا في الساعة (101 ميل في الساعة).

ومن المتوقع أن يتسبب الإعصار في هطول أمطار غزيرة، مما يخلق خطر حدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية. ومن المتوقع أن يضرب إقليم تشجيانج والأجزاء الشمالية من إقليم فوجيان المجاور في وقت متأخر من مساء يوم غد الأحد. كما توجد مدينة شنغهاي أيضا في طريق العاصفة.

وأعلنت السلطات الوطنية تفعيل المستوى الثالث من الاستجابة لحالات الطوارئ، وهو ثاني أدنى مستوى. وأغلقت السلطات العديد من الوجهات السياحية في تشجيانج اليوم السبت وغدا الأحد، بالإضافة إلى جميع الأنشطة المائية، بما في ذلك العبارات والرحلات البحرية. وأمرت السلطات في مدينة نينجبو، إحدى أكبر مدن الإقليم بإغلاق المدارس والمرافق التعليمية الأخرى في نهاية هذا الأسبوع.