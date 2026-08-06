الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من الوضع في محطة زابوريجيا

حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس من الانقطاع المتكرر لإمدادات الطاقة الخارجية في محطة زابوريجيا النووية .

شهدت المحطة القريبة من خط المواجهة انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، ما استدعى استخدام مولدات ديزل احتياطية للحفاظ على وظائف التبريد الحيوية.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الموقع فقد مصدر الطاقة الخارجي 24 مرة منذ عام 2022، وقد وقع نصف هذه الحالات خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأضافت الوكالة أنه في الآونة الأخيرة، وتحديدا الثلاثاء، حدث انقطاع وجيز للكهرباء لسبب لم يُعرف بعد.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في بيان إن "هذا الاتجاه الذي يتسم بزيادة في عدد حالات انقطاع الطاقة الخارجي... يثير قلقا بالغا ومن الواضح أنه غير مستدام".

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن موظفي المحطة يواصلون الإبلاغ عن "أنشطة عسكرية، ولا سيما انفجارات، تحدث عدة مرات يوميا، وكثيرا ما تكون في المحيط المباشر للموقع"، مجددة دعوتها إلى "أقصى درجات ضبط النفس العسكري".