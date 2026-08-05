النمسا وسلوفاكيا تسجلان أعلى حرارة في تاريخهما

سجلّت النمسا وسلوفاكيا المجاورة الأربعاء حرارة قياسية تخطت 41 درجة مئوية، في ظلّ موجة الحرّ التي تضرب وسط أوروبا.

وفي النمسا، سجلّت 41,2 درجة مئوية في باد دويتش-ألتنبورغ شرقا، بحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية التي أشارت في بيانها إلى أن الحرارة تخطّت تلك المسجّلة بالأمس في العاصمة فيينا بحدود 41 درجة مئوية.

وفي سلوفاكيا، شهدت بلدة كامينيكا ناد هرونوم في الجنوب الغربي 41,4 درجة مئوية، محطّمة الرقم القياسي المسجّل فيها في حزيران/يونيو بمستوى 41,3 درجة، بحسب بيان صادر عن المعهد السلوفاكي للأرصاد الجوية والمائية اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه.

وتأتي هذه الحرارة القياسية في ظلّ موجة حرّ تخنق وسط أوروبا الذي يعاني من شحّ في التساقطات.

وبحسب العلماء، يفاقم التغير المناخي الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المصدر شدّة الظواهر المناخية القصوى وتواترها.

وسجلت النمسا رابع أكثر شهر تموز/يوليو حرارة منذ بدء تسجيل البيانات، فيما بلغ "عجز الهطولات في بعض محطات الرصد 90%"، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.

وأضافت الوكالة أن ثمار المشمش بدأت تنضج قبل نحو 20 يوما من متوسط موعد نضجها خلال الفترة بين عامي 1961 و1991، في مؤشر إلى تأثير الاحترار المناخي في المحاصيل.

وحذّر وزير الزراعة نوربرت توتشنيغ من أن إطعام المزارعين لمواشيهم أصبح "أصعب" مع تسبب المناخ بجفاف المراعي.

وقال ناصر ديس، البالغ 60 عاما والذي يملك مطعما في فيينا، لوكالة فرانس برس إن "عددا قليلا جدا" من الزبائن يقصدون مطعمه، واصفا الطقس بأنه "كارثة".

وأضاف "ننتظر انتهاء هذه الموجة الحارة. ماذا يمكننا أن نفعل؟ لا شيء... لا أحد يريد أن يأكل أو يشرب أي شيء. الجميع يريد فقط أن يُحصِّن نفسه في المنزل".

وكانت النمسا قد شهدت أيضا أطول موجة حرّ في يونيو الماضي، إذ سُجلت درجات حرارة غير مسبوقة في 66 محطة أرصاد موزعة في أنحاء البلاد.