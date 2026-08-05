ألمانيا.. مطالب بخطة شاملة لمواجهة انخفاض منسوب الأنهار

خلال مؤتمرهم الاستثنائي المقرر عقده غدا الخميس، يعتزم وزراء النقل في الولايات الألمانية مطالبة الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات شاملة لمواجهة أزمة انخفاض مناسيب المياه في الأنهار.

جاء ذلك وفقا لمشروع قرار اطّلعت عليه صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية.

ويطالب مشروع القرار وزارة النقل الاتحادية بإعداد " برنامج دعم وطني أو أوروبي لدعم أسطول السفن الملائمة للإبحار في ظروف انخفاض منسوب المياه"، كما يطالب مشروع القرار بتحديث "خطة العمل الخاصة بانخفاض منسوب مياه نهر الراين" المعتمدة منذ عام 2018، و"الخطة الرئيسية للملاحة النهرية" الصادرة عام 2019. كذلك يطالب، بحسب الصحيفة، بـ"تسريع تنفيذ" إجراءات خطة البنية التحتية للنقل الاتحادي المتعلقة بالمجاري المائية الاتحادية - وخاصة نهر الراين - لضمان تحسين ملاءمتها للملاحة في حالات انخفاض المياه في أقرب وقت.

وجاء في مشروع القرار المقدم من ولاية شمال الراين-ويستفاليا، أن الوضع الحالي يهدد سلاسل الإمداد القائمة ويزيد الأعباء على الاقتصاد والمستهلكين، كما أن " تكرار حالات الانخفاض الحاد في منسوب المياه، والمتوقع مستقبلاً نتيجة التغير المناخي، يتطلب إلى جانب التدابير العاجلة، إجراءات تكيف على المدى المتوسط والمدى الطويل".

ووصف مشروع القرار مستويات المياه المتدنية، التي بلغت في بعض مناطق نهري الراين والدانوب وأنهار أخرى مستويات تاريخية، بأنها "تحدٍّ استثنائي لقطاع نقل البضائع في ألمانيا، الذي يعاني أصلاً من ضغوط كبيرة".

ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزير النقل الاتحادي، شتيفن بيلجر، مؤتمراً فنياً في مدينة بون غدا، لبحث سبل التعامل مع الانخفاض الحاد في منسوب المياه، بمشاركة ممثلين عن الاتحادات الاقتصادية.