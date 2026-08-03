مئات المباني في مهب الحرائق بولاية واشنطن وجهود الإخماد تتواصل





يواصل عناصر الإطفاء جهودهم الاثنين لاحتواء حرائق ضخمة في مدينة سبوكن في شمال غرب الولايات المتحدة، بعدما أفاد مسؤولون بأن النيران أتت على مئات المباني فيها.

وطُلب من عشرات الآلاف من السكان إخلاء منازلهم في نهاية الأسبوع، فيما اندلعت ثلاثة حرائق مختلفة في المدينة وفي محيطها بشرق ولاية واشنطن.

وحذّرت الأرصاد الجوية الأميركية من "أحوال مناخية مواتية للحرائق الحرجة بشدّة" في المنطقة بسبب رياح عاتية وجفاف قياسي.

وتم إجلاء حوالى 60 ألف شخص في مدينة سبوكن بموجب أعلى مستوى إنذار أصدرته السلطات، وفق ما أفاد رئيس الشرطة كيفن هال الأحد.

وصرّحت رئيسة البلدية ليزا براون خلال إحاطة إعلامية أن "مئات المنازل والعمارات فقدت"، متوجّهة "لهؤلاء الذين يعانون الأمرّين راهنا في منطقتنا... قلوبنا معكم. ونحن إلى جانبكم على المدى الطويل".

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس منازل تحولت إلى رماد، ومركبات متفحمة، ومساحات طبيعية محترقة.

وأقامت سلطات المدينة حيث باتت نوعية الهواء غير سليمة بسبب الدخان المتصاعد من الحرائق، ملجأ لمن تم إجلاؤهم في مركز سبوكن للمؤتمرات.

وأفاد كبير المسؤولين في المنطقة جون نويلز بعدم تسجيل أي وفيات أو إصابات حتى الساعة، منبّها الى أن الوضع قد يتغيّر "نظرا لنطاق" الكارثة.

بحسب فرق الإطفاء، لم تتم السيطرة على أي من الحرائق حتى الساعة.

وأشار حاكم ولاية واشنطن بوب فيرغوسن الذي أعلن حال الطوارئ إلى أن الولاية تشهد السنة الرابعة على التوالي من الجفاف، فيما يؤدّي التغير المناخي إلى مزيد من الحرائق الحرجية.

وصرّح في مؤتمر صحافي بأنه تواصل مع مسؤولين لحشد موارد للاستجابة للكارثة، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب الذي يدرك "فداحة الوضع".

وأشار عناصر الإطفاء إلى أن توغّلات الطائرات المسيّرة غير المرخّصة في مناطق الحرائق تؤدّي إلى عدم تشغيل المروحيات وآليات إخماد النيران جوّا.

وقال مدير إدارة الموارد الطبيعية في ولاية واشنطن ديفيد أبذغروف إن حريق سبوكن ليس سوى واحد من 15 حريقا كبيرا مستعرا حاليا في أنحاء الولاية.

وأضاف "يُعدّ هذا العام من أكثر الأعوام تسجيلا لحرائق الغابات على الإطلاق، علما أننا لا نزال في بداية غسطس"، واصفا صيف هذا العام بأنه "استثنائي" في شمال غرب المحيط الهادئ.

وبحسب منصة "إنسي ويب" للمعلومات عن حرائق الغابات والتي تديرها وكالات حكومية أميركية، أتت الحرائق الثلاثة النشطة في سبوكن ومحيطها على حوالى 3119 هكتارا.