تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بعد تدخل مسؤولين في الأسواق

تراجع الدولار الأمريكي بشدة اليوم الاثنين أمام الين الياباني بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير المالية الياباني أن كلا الجانبين قد تدخلا في الأسواق المالية.

وقبل نهاية الأسبوع الماضي، كان الدولار يتداول فوق مستوى 163 ينا، ملامسا أعلى مستوياته في 40 عاما. وبعد أن سادت التكهنات بشأن تدخل الجهات التنظيمية، هبط الدولار إلى ما دون مستوى 160 ينا.

وفي وقت مبكر من اليوم الاثنين، وعقب الإعلان الرسمي عن التدخل، انخفض الدولار بنسبة 1% تقريبا ليصل إلى 34ر156 ينا، وهو ما يمثل تغيرا كبيرا في سعر الصرف.