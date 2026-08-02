اليونان.. اصطدام مروحيتي إطفاء مع اتساع رقعة حرائق الغابات

اصطدمت مروحيتان مخصصتان لإخماد النيران الأحد في اليونان، في وقت تكافح فرق الإطفاء حرائق غابات عدة أتت على مساحات واسعة، فيما حذّر رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس من أيام مقبلة بالغة الصعوبة.

وقالت فرق الإطفاء في بيان إن المروحيتين المستأجرتين من طراز "بيل" اصطدمتا أثناء مشاركتهما في إخماد حريق في منطقة بساثا غرب أثينا.

وأضافت "يتم حاليا تنفيذ عملية إنقاذ" للعثور على طاقمي المروحيتين.

وأفادت شبكة "إي آر تي" الرسمية بالعثور على أحد أفراد الطاقم سالما، فيما تتواصل عمليات البحث عن الثاني.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون إحدى المروحيتين تنفجر وتهوي مشتعلة بعدما اصطدمت مروحيتا الطائرتين على ما يبدو.

وكان ميتسوتاكيس قال في وقت سابق إن اليونان تشهد "ظروفا جوية قاسية"، مع رياح بلغت سرعتها مئة كيلومتر في الساعة.

وتواجه اليونان جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار، مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمّرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.

وقال جهاز الإطفاء إنّ حوالى 500 من عناصره يكافحون الحرائق في منطقة بورتو جيرمينو التي تبعد حوالى 70 كيلومترا شمال غرب أثينا.

وكان حوالى 100 من عناصر الإطفاء يكافحون حريقا في إيغاليا في شمال شبه جزيرة بيلوبونيز.

واندلع حريق جديد في وقت متأخر من مساء السبت في جزيرة كيفالونيا في البحر الأيوني.

وأفاد موقع المرصد الوطني للمناخ بأنّ أكثر من 6500 هكتار دُمّرت في حرائق منفصلة في خليج كورينث، حيث اجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة بالقرب من أثينا.

وأشار الموقع إلى أنّه تم إخلاء بورتو جيرمينو وقرى أخرى عندما اندلع الحريق الجمعة، لكن السلطات المحلية أعلنت أنّ عشرات المنازل تضررت أو دُمرت.

وبحسب نيكوس جورجوبولوس من مختبر إدارة الغابات في جامعة أرسطو في سالونيك "لم نكن نصدق ما نراه، فقد انتشر الحريق بسرعة هائلة".

وأضاف للتلفزيون الرسمي "شهدت بورتو جيرمينو حريقا صغيرا قبل ثلاث سنوات. وها قد اجتاحتها النيران مجددا".