كوريا الجنوبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها عند 42,5 مئوية





سجلت كوريا الجنوبية الأحد أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية.

وقالت الهيئة إن الحرارة في مدينة يانغسان في جنوب شرق البلاد بلغت 42,5 درجة مئوية عند الساعة 13,26 (04,26 بتوقيت غرينتش).

وأصبحت يانغسان بؤرة موجة الحر التي تجتاح البلد حاليا، مع تجاوُز درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية لليوم الخامس على التوالي الأحد.

ووُضعت معظم مناطق كوريا الجنوبية تحت تحذيرات من الحر الشديد، فيما سجّلت مدن عديدة درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية.

كما صدرت الأحد إنذارات طوارئ من موجة الحر شملت أكثر من 20 منطقة، وهي فئة تحذيرية استُحدثت هذا العام للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويُصدر إنذار الطوارئ عند توقع بلوغ الحرارة المحسوسة 38 درجة مئوية أو وصول الحرارة الفعلية إلى 39 درجة مئوية لمدة يوم واحد.

وتُظهر بيانات هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن متوسط عدد أيام موجات الحر سنويا في البلاد ارتفع إلى 19 يوما خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بثمانية أيام فقط في سبعينيات القرن الماضي.

ويُعرَّف يوم موجة الحر بأنه اليوم الذي تبلغ فيه الحرارة القصوى 33 درجة مئوية أو أكثر، فيما تُعرَّف الليلة الاستوائية بأنها الليلة التي لا تنخفض فيها الحرارة عن 25 درجة مئوية.

ويحذر العلماء من أن الظواهر الجوية المتطرّفة مثل موجات الحر أصبحت أكثر تواترا وشدّة نتيجة التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.