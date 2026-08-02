سبتة.. استمرار البحث عن مزيد من الجثث

تواصل السلطات البحث في البحر قبالة سبتة عن جثث أشخاص ربما يكونوا قد غرقوا خلال اندفاع عشرات الآلاف من المهاجرين إلى الجيب الإسباني في شمال أفريقيا.

وذكرت شبكة " ار تي في إي" اليوم الأحد أن قوات الحرس المدني تقوم بتمشيط المياه قبالة الساحل.

وقد تم انتشال 67 جثة من البحر حتى الآن. وقد لقوا حتفهم أثناء محاولة الوصول لأراضي الاتحاد الأوروبي سباحة من المغرب.

ونقلت صحيفة ال بايس الإسبانية عن رجل شرطة لم تذكر اسمه القول " هناك الكثير من الموتى في البحر".

وتعد السلطات المحلية مكانا يمكنه استيعاب ما يصل إلى 200 جثة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وكان نحو 50 ألف مهاجر قد دخلوا سبتة قادمين من المغرب بحلول أمس الأول الجمعة، حيث وصلوا إلى الجيب الإسباني الذي يبلغ تعداد سكانه 85 ألف شخص خلال بضعة أيام.

وقالت السلطات الإسبانية إن معظم المهاجرين عادوا منذ ذلك الحين طواعية إلى المغرب.