إسبانيا تؤكد "الضمان التام" لسلامة منطقة شنغن





أعلنت إسبانيا الجمعة أن سلامة منطقة شنغن للتنقل الحر "مضمونة" بعدما قالت ايطاليا إنها ستفرض ضوابط حدودية موقتة على حدودها مع هذا البلد، إثر تدفق عشرات آلاف المهاجرين على جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في منشور على منصة اكس "عاد القسم الأكبر ممن دخلوا سبتة إلى المغرب"، متهما من ينتقدون بلاده بنشر "البلبلة".

وأوضح أنه لا يُسمح لأي شخص بالسفر من سبتة أو مليلية المجاورة إلى البر الرئيسي لإسبانيا من دون المرور عبر نقاط تفتيش الشرطة التي تدقق في الهويات.

وأضاف "سلامة منطقة شنغن مضمونة تماما".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن روما علّقت موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، واصفا هذه الخطوة بأنها "ضرورية لحماية أمن مواطنينا والدفاع عن حدود أوروبا".