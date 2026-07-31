أمريكا: تحطم مقاتلة إف-35 بي قرب قاعدة جوية في كاليفورنيا ونجاة الطيار





أعلنت قوات مشاة البحرية الأمريكية عن تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-35 بي بالقرب من قاعدة جوية في جنوب كاليفورنيا، ونُقل الطيار إلى منشأة طبية.

وسقطت الطائرة بعد ظهر اليوم الجمعة، بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية في سان دييجو.

ووصف بيان صادر عن مشاة البحرية الأمريكية الحادث بأنه "حادث من الفئة أ".

وهي أعلى فئة للحوادث من حيث الخطورة، وتُستخدم عندما يتجاوز إجمالي الأضرار 2 مليون دولار، أو تدمير طائرة عسكرية، أو وفاة أحد أفراد الخدمة.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل عن حالة الطيار، سوى أنه قفز بالمظلة وتم انتشاله ونقله إلى منشأة طبية.