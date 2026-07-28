تصريحات «غير ودية» لترامب قبل لقاء نتانياهو: إسرائيل لن تصمد بدوننا

مهّد دونالد ترامب للقاء الأول مع بنيامين نتانياهو منذ أشهر بإعلانه أن إسرائيل «لن تصمد» من دون الولايات المتحدة، وتقليله من شأن المخاوف المرتبطة ببيع مقاتلات «إف-35» إلى تركيا.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي عشية اجتماعه المقرر اليوم في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو الأول منذ حرب إيران في وقت سابق من هذا العام.

ويأتي اللقاء ، وفق «فايننشال تايمز»، في وقت بدت فيه المصالح الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط متباعدة، بعدما أعلن ترامب في أبريل وقفاً لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تحقق إسرائيل أياً من أهدافها في الحرب.

وأقر ترامب، الاثنين، بوجود «اختلاف بسيط» بين أهدافه العسكرية وأهداف نتانياهو، ولمّح إلى استمرار التوتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلاً للصحافيين خلال توجهه إلى ميشيغان إن الولايات المتحدة كانت مفرطة في سخائها مع «دول كثيرة».

وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية: «بصراحة، نحن لطفاء جداً مع دول كثيرة لن تتمكن من الصمود من دوننا. وهل تعرفون من أيضاً لن يصمد من دوننا؟ إسرائيل». وأضاف: «بيبي قادم، وسيخبركم».

وسيكون لقاء الثلاثاء هو الثامن بين الرجلين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، وسيُعقد قبل ساعات من مشاركتهما في جنازة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أحد أبرز الداعمين للحرب على إيران وحليف نتانياهو الأساسي في واشنطن.