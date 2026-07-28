موسكو تتعرض لهجوم بأكثر من 390 مسيّرة

تعرضت منطقة موسكو خلال الليل لهجوم بأكثر من 390 مسيّرة، وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية الثلاثاء، ما ألحق أضراراً بمنازل بحسب السلطات، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض.

وكتب سيرغي سوبيانين على تطبيق "تلغرام" أن "أكثر من 390 طائرة مسيّرة توجهت نحو منطقة موسكو"، وأن "معظمها أُسقطت قبل وقت طويل من وصولها إلى المدينة"، مشيرا إلى "إسقاط 81 طائرة مسيّرة معادية أثناء اقترابها من موسكو".

كما أفاد حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف عبر المنصة ذاتها بتضرر مبنى سكني ومنازل، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

يأتي ذلك قبل ساعات من وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع دونالد ترامب والقيام بمحاولة أخرى لكسب دعم الرئيس الأميركي في مواجهة روسيا.

وقد تعثرت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال بين روسيا وأوكرانيا في الأشهر الأخيرة، مع تحول تركيز واشنطن نحو حربها مع إيران.

