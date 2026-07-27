ترامب: لا أحد يملي عليّ ما نبيعه وتركيا حليف رائع





لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيع مقاتلات إف-35 إلى تركيا، التي لا تعد دولة صديقة لإسرائيل.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، وقد أوضح نتنياهو بأنه لا يريد أن تحصل تركيا على هذه الطائرات أمريكية الصنع.

وعندما سئل ترامب عن مثل هذا البيع لتركيا أثناء توجهه جوا إلى ميشيجان، قال في رد يغلب عليه طابع الرفض لمسعى نتنياهو: "لا أحد يملي علي ما يجب أن نبيعه".

وقال ترامب مشيرا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "لقد كانت تركيا حليفا رائعاً بالنسبة لي. أعتقد أنه قام بعمل جيد للغاية، وأدى عملاً جيدا في سوريا. إنه صديق لي".

وعما إذا كان هو ونتنياهو على وفاق تام فيما يتعلق بالحرب ضد إيران، رد ترامب قائلاً: "لدينا اختلاف بسيط ولكننا متفقان إلى حد كبير، نعم".