نتنياهو يتحدى ممداني: سأدخل نيويورك وألقي كلمة فيها

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، مشدداً على أنه عازم على التوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم إعلان ممداني عدم الترحيبه بزيارته.

وجاء ذلك بعد وصف عمدة مدينة نيويورك، نتنياهو بـ"مجرم حرب"، وقال إنه غير مرحب به في المدينة، في الوقت الذي اتهم فيه نتنياهو، ممداني بالتحريض على الكراهية وإثارة الانقسام.

وأفاد نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إن ممداني يحرض على الكراهية. ويفترض أن يكون عمدة لجميع سكان نيويورك".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه عازم على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء كلمة باسم إسرائيل من على منبر المنظمة الدولية.

وفيما يخص حرب إيران، حذر نتنياهو طهران من تنفيذ أي هجمات مباشرة أو عبر أحد وكلائها، مؤكداً أن رد بلاده سيكون ساحقاً.

وعن إنهاء الحرب قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين: "سيتحقق ذلك عندما يسقط النظام الإيراني أو يُضعف بما يجبره على إنهاء برنامجه النووي وتغيير مساره".