نتانياهو يتوجه غدا إلى أمريكا ويلتقي ترامب لبحث القضايا الراهنة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة، غدا الاثنين، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث القضايا الراهنة، من بينها الوضع في إيران.

وقال نتانياهو، خلال افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء، إنه سيحضر أيضا مراسم جنازة السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف نتانياهو أن القوات الإسرائيلية تواصل مداهماتها في قرى بالضفة الغربية، للبحث عن أسلحة واعتقال مشتبه بهم، والاستعداد لعمليات أوسع ضد ما وصفه بـ "بؤر الإرهاب" على حد زعمه.

كما رحب نتانياهو بإقالة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن ذلك كشف عن وجود فساد داخل المحكمة.