ترامب يعلن ثورة نووية غير مسبوقة





أفادت قناة "فوكس نيوز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن استيفاء أربع شركات تكنولوجية للموعد النهائي الذي حددته إدارته لتطوير مفاعلات نووية متقدمة ممولة بالكامل من القطاع الخاص، في خطوة تمثل تحولاً تاريخياً وغير مسبوق في قطاع الطاقة الأمريكي. ووصفت القناة هذا الإنجاز بأنه المرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود التي تشهد فيها الولايات المتحدة هذا المستوى من التقدم الفعلي في تصميم وبناء مفاعلات جديدة، مما يمثل إعادة إحياء صناعة الطاقة النووية الوطنية بعد عقود من الركود والتراجع.

وأوضح الرئيس ترامب في تصريحاته للشبكة الإخبارية أن عمليات الموافقة والإنشاء التي كانت تستغرق سابقاً ست سنوات أو أكثر قد جرى تسريعها بشكل كبير بفضل التسهيلات التنظيمية والدعم الحكومي، مؤكداً أن الولايات المتحدة استعادت مكانتها الريادية وتتصدر العالم الآن في مجال طاقة الجيل التالي النووية. واختتم ترامب تصريحه بعبارات حماسية تعكس رؤيته الاقتصادية للبلاد، معلناً أن "أمريكا تبني من جديد.. أمريكا تحلم من جديد"، في إشارة إلى بداية عصر ذهبي جديد للاستقلالية والتفوق التكنولوجي في مجال الطاقة.