إقالة المدعي العام للجنائية الدولية من منصبه

أكد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن ممثلي الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية صوتوا، اليوم الجمعة، في صالح إقالة المدعي العام للمحكمة من منصبه، وذلك بعد نحو عامين من ظهور ادعاءات سوء سلوك جنسي بحقه للمرة الأولى.

ويواجه كريم خان، المحامي البريطاني، اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق بحق إحدى مساعداته، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) في سلسلة تقارير، وهي اتهامات دأب على نفيها بشكل قاطع.

وصوتت الدول الأعضاء الـ 125 في المحكمة الجنائية الدولية، بأغلبية كبيرة، على إقالة خان من منصبه، في المرة الأولى على الإطلاق التي يُعزل فيها مدع عام للمحكمة من منصبه.

وكان قد تم إيقاف خان، البالغ من العمر 56 عاما، مؤقتا عن أداء مهامه في المحكمة الجنائية الدولية في يونيو إلى حين إجراء التصويت اليوم الجمعة، بعد أن خلص تقرير صادر عن اللجنة التنفيذية التابعة لهيئة الرقابة على المحكمة إلى أنه ارتكب "سوء سلوك جسيما".

ووفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أقام خان علاقة جنسية مع المرأة، وحاول منعها من المضي قدما في اتهاماتها. وينفي خان تلك النتائج.

وجرى تصويت الدول عن طريق الاقتراع السري. وأعلنت هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، أنها صوتت لصالح إقالة خان، وكذلك فعلت فرنسا والنرويج، اللتان أعلنتا موقفهما قبل انعقاد جلسة التصويت.