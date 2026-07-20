حصيلة الزلزال المزدوج في فنزويلا ترتفع إلى 5208 قتلى

بلغ عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو 5208 قتلى، بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز.

وكانت آخر حصيلة أفادت السبت بوقوع 5,119 قتيلا، ولم تشهد حصيلة الجرحى البالغة 16740 أي تغيير.

وسُجّلت حوالى 100 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الزلزالين اللذين ضربا بقوّة 7,2 و7,5 درجات وبفارق 39 ثانية شمال فنزويلا وتأثّرت بهما خصوصا ولاية لا غوايرا الساحلية القريبة من العاصمة كراكاس.

ولم تنشر السلطات عدد المفقودين.

وقدّرت الأمم المتحدة غداة الكارثة أنه قد يصل إلى 50 ألفا.وتحدّثت تقديرات أخرى عن وجود 10 آلاف مفقود.

وتواصل فرق الإنقاذ إلى جانب متطوعين البحث عن ضحايا بين الأنقاض.ويتكدّس في لا غوايرا حوالى 20 ألف شخص باتوا بلا مأوى، في مخيمات عشوائية أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى أرصفة.

وأفادت أرقام رسمية بتضرّر أكثر من 850 مبنى انهار 190 منها بالكامل.