عمدة نيويورك يدرس توقيف نتنياهو خلال الجمعية العامة

أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني خلال مقابلة نشرت السبت أنه يجري محادثات بشأن إمكانية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد قريبا، ما أثار انتقادات حادة من معسكر بنيامين نتنياهو.

وقال ممداني في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز: "أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو لاهاي".

وأضاف المسؤول اليساري "هذا رأي يتبناه الكثيرون، فقط بسبب ما أدت إليه أفعاله على مدى السنوات العديدة الماضية".

لكن ممداني أقر بأنه ليس متأكدا مما إذا كان يملك صلاحية إصدار أمر لشرطة نيويورك بتوقيف مسؤول أجنبي، مشيراً إلى أنّه يناقش الأمر مع الفريق القانوني للمدينة.

وقال "مهما كان ما يسمح لي القانون بفعله في مدينة نيويورك، فذلك ما سنفعله".

تُعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.