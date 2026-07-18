ترامب يهدد كندا بفرض رسوم جمركية بسبب دخان حرائق الغابات





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه "يحمل كندا المسؤولية" عن "اجتياح هواء قذر وملوث وغير صحي" للولايات المتحدة دون داع.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به (تروث سوشيال)، وصف ترامب الوضع بأنه "غير مقبول تماما"، وقال إن دخان الصيف الناجم عن الحرائق في كندا "أصبح حدثا سنويا".

وذكر أنه سيتصل برئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الجمعة، وأضاف أن "تكلفة هذا التلوث يجب بالضرورة إضافتها إلى الرسوم الجمركية التي تدفعها كندا حاليا".

وفرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على واردات بعض المنتجات الكندية، على الرغم من أن المحكمة العليا أعلنت أن العديد من هذه الرسوم غير دستورية.

ولم يتم التطرق إلى مباراة نهائي كأس العالم التي ستقام في نيوجيرسي يوم الأحد، لكن البيت الأبيض يقول إن مسؤولي الإدارة يراقبون وضع حرائق الغابات.