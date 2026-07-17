"سنتكوم" تعلن تنفيذ ضربات موجّهة ضد أهداف عسكرية داخل إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن القوات الأمريكية نفذت، اليوم الجمعة، موجة جديدة من الضربات الجوية والبحرية ضد عشرات الأهداف العسكرية داخل إيران، وذلك للليلة السادسة على التوالي.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن المقاتلات والطائرات المسيرة والسفن الحربية الأمريكية استخدمت ذخائر شديدة الدقة لاستهداف مواقع للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي، بالإضافة إلى البنية التحتية للخدمات اللوجستية والقدرات البحرية الإيرانية.

وأضاف البيان أن هذه الضربات، التي نُفذت في الساعة 9:40 مساءً بالتوقيت الشرقي، تأتي بتوجيهات من الرئيس الأمريكي لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية ومحاسبة طهران على الهجمات الأخيرة التي استهدفت حركة الملاحة التجارية.

وأكدت "سنتكوم" أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ينشطون حالياً في منطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب واستعداد تام.