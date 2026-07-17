الصحة العالمية: تفشي "إيبولا" في الكونغو الأسرع في التاريخ





أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أصبح ثالث أكبر تفش مسجل للمرض عالميا، بعد تسجيل 2003 إصابات و796 وفاة خلال شهرين فقط، في أسرع وتيرة انتشار مقارنة بالأوبئة السابقة.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 80% من الإصابات الجديدة في مقاطعة إيتوري تُكتشف خارج قوائم المخالطين، فيما تقع غالبية الوفيات داخل المجتمعات المحلية بعيدا عن مراكز العلاج، وهو ما يعقّد جهود احتواء الوباء.

ولفتت إلى أن الاستجابة الصحية شهدت توسعا في قدرات الفحص والعلاج، إلى جانب إطلاق تجارب سريرية على لقاحات وعلاجات جديدة تستهدف سلالة "بونديبوجيو"، في محاولة للحد من انتشار الفيروس وتقليل معدلات الوفيات.