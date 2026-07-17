إسرائيل تمنح نتانياهو حماية أمنية مدى الحياة

وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون جهاز الأمن العام «الشاباك» توفير حماية أمنية مدى الحياة، لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد صادقت اللجنة، أمس، على قرار حماية نتانياهو خلال فترة حياته، فيما يقتصر توفير الحماية لسارة نتانياهو على فترة حياة زوجها، مع إمكانية التمديد.

واتخذت اللجنة القرار بتوصية من رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» دافيد زيني، رغم معارضة الجهات المختصة داخل الجهاز، لكن زيني أصر على توقيع التوصية، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وأوضحت اللجنة الوزارية المختصة أن القرار سيطال أيضاً ابني نتانياهو يائير وأفنير، على أن تمتد الحماية الأمنية لهما لخمس سنوات فقط، على عكس والديهما.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مقربين من نتانياهو وزوجته، مارسوا ضغوطاً مكثفة على مدى الأيام الماضية، من أجل تثبيت القرار. في وقت تقدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن نتانياهو يواجه مع عائلته تهديدات ذات مستوى مرتفع، من «أعداء إسرائيل».

وجاء القرار في وقت تترقب البلاد إجراء انتخابات الكنيست في أكتوبر المقبل، قد تطيح بنتانياهو من رئاسة الحكومة في حال خسرها، لتنهي أطول فترة هيمنة سياسية لزعيم إسرائيلي.