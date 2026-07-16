فصل مشغّل جهاز ترامب للتلقين الإلكتروني لاتهامه بالمراهنة على فحوى خطابات الرئيس





قال البيت الأبيض إنه تم فصل مشغّل جهاز التلقين الإلكتروني الخاص بدونالد ترامب اثر اتهامه بالمراهنة عبر منصة لتوقعات مضمون خطابات الرئيس الأميركي.

وأفادت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت بأن مشغّل جهاز قراءة النصوص أُحيل على إجازة إدارية غير مدفوعة الأجر بأمر من الرئيس، و"لن يعمل في البيت الأبيض بعد الآن".

وقالت إن ترامب يرى أن تصرّفات الموظّف المفترضة "مؤسفة للغاية وبصراحة معيبة".

وأضافت "هناك قواعد أخلاقية صارمة للغاية هنا في البيت الأبيض تنص بوضوح على وجوب عدم القيام بذلك".

وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز"، يشتبه بأن غابريال بيريز جنى أكثر من 100 ألف دولار من خلال رهانات في منصة "كالشي" لتوقعات كلمات أو عبارات معيّنة يمكن أن ترد في خطابات الرئيس.

وأبلغت المنصة "لجنة تداول العقود الآجلة للسلع" وهي الهيئة التنظيمية المشرفة على الأسواق، عما اعتبرته نشاطا مشبوها. ويجري بيريز الذي يتولى تشغيل جهاز التلقين الإلكتروني لترامب منذ العام 2016 محادثات حاليا للتوصل إلى تسوية مع الهيئة.