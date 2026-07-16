الاتحاد الأوروبي يطلب إعفاءات جمركية أمريكية لمنتجات غذائية وطبية





طلب الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء من الولايات المتحدة إعفاءات جمركية لعدد إضافي من المنتجات الأوروبية المصدرة إلى السوق الأمريكية.

وذكر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون التجارية أولوف جيل إن الاتحاد شارك مع الولايات المتحدة قائمة واسعة من منتجات الصادرات الأوروبية التي يعتقد أن خفض الرسوم الجمركية عليها ممكن و يستمر التواصل مع الجانب الأمريكي بشأن هذه القائمة.

وأضاف جيل أن الاتحاد الأوروبي يرغب فعليا في بحث أكبر عدد ممكن من المجالات التي يمكن فيها خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها بما يخدم مصلحة الجانبين ومصلحة المصدرين والمستهلكين.

وأوضح أن القائمة تشمل الجبن وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات الاستهلاكية والغذائية إضافة إلى الأجهزة والمعدات الطبية