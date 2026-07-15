العاصفة الاستوائية إيليدا تتشكل في المحيط الهادئ ولا تمثل تهديدا

قال خبراء أرصاد جوية إن العاصفة الاستوائية "إيليدا" تتشكل حالياً في المحيط الهادئ، مؤكدين أنها لا تمثل أي تهديد على اليابسة في الوقت الراهن رغم اشتداد قوتها المتوقع.

وأوضح مركز الأعاصير الوطني في ميامي، اليوم الأربعاء، أن مركز العاصفة يقع على بعد نحو 909 كيلومترات جنوب الجنوب الغربي للطرف الجنوبي لشبه جزيرة "باخا كاليفورنيا"، حيث تبلغ السرعة القصوى للرياح نحو 64 كيلومتراً في الساعة.

ومن المتوقع أن تشتد العاصفة تدريجياً، إذ أشار المركز إلى أن "إيليدا" قد تتحول إلى إعصار بحلول مساء غدٍ الخميس، على أن تصل إلى ذروتها بعد غدٍ الجمعة، ولم يتم إصدار أي تحذيرات على السواحل حتى الآن.

تعتمد العواصف المدارية التي تتشكل في شرق المحيط الهادئ في مساراتها غالباً على تأثير المرتفعات والمنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، مما يدفعها عادةً للتحرك نحو الغرب أو الشمال الغربي بعيداً عن اليابسة. ويشير سجل المركز الوطني للأعاصير (NHC) إلى أن معظم هذه الأنظمة المدارية تتكون من موجات استوائية وتتطور على بعد مئات الأميال من السواحل المكسيكية قبل أن تضعف لاحقاً فوق المياه المفتوحة نتيجة انخفاض درجات حرارة سطح البحر أو تعرضها لقص الرياح.