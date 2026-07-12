51 قتيلاً وتضرر أكثر من مليون شخص جراء فيضانات بنغلاديش

أعلنت الحكومة البنغلاديشية، اليوم، مصرع 51 شخصا وإصابة العشرات جراء فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت جنوب شرق البلاد، إثر أمطار موسمية غزيرة مستمرة منذ الأسبوع الماضي.

ووفقا للحكومة، فقد طالت الكارثة أكثر من مليون شخص في سبع مناطق إدارية، حيث سجلت منطقة كوكس بازار الحصيلة الأكبر بوفاة 28 شخصاً، معظمهم من لاجئي الروهينجا، بينما توزعت باقي الوفيات على مناطق تشاتوجرام وباندربان ورانجاماتي ومولفي بازار، وفقاً لإحصاءات وزارة إدارة الكوارث والإغاثة التي أكدت إجلاء أكثر من 38 ألف متضرر إلى مراكز الإيواء المؤقتة.

وتوقع مصطفى كمال، المسؤول في مركز التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، استمرار هطول الأمطار على شمال وشمال شرق بنجلاديش وولايتي آسام وميجالايا الهنديتين حتى صباح الثلاثاء، محذرا من ارتفاع منسوب الأنهار وحدوث فيضانات إضافية في المناطق المنخفضة، في وقت تشهد فيه العاصمة دكا اختناقات مرورية حادة إثر غمر المياه لعدة مناطق فيها.