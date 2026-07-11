انقطاع كامل للكهرباء يضرب كوبا للمرة الثانية هذا الأسبوع





ضرب انقطاع كامل للكهرباء كوبا أمس الجمعة للمرة الثانية هذا الأسبوع، في وقت تواجه فيه الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة انهيارا في شبكة الطاقة ونقصا حادا في الوقود الناجم عن الحصار الصارم الذي تفرضه الولايات المتحدة على قطاع الطاقة.

وفي حين أصبحت الانقطاعات الكلية للكهرباء أمرا شائعا بشكل متزايد في كوبا، إلا أن حدوث انقطاعين متتاليين بفارق أيام قليلة يعد أمرا غير معتاد. وأكدت الشركة الوطنية للكهرباء نبأ الانقطاع عبر منصة "إكس".

وقالت السلطات في كوبا إن سبب الانقطاع يعود إلى "تذبذب في المعايير التشغيلية" عقب خلل فني في خط يربط بين مقاطعتي سانتا كلارا وسانكتي سبيريتوس.

وتعاني شبكة الكهرباء في كوبا من هشاشة بالغة، ويرجع ذلك إلى غياب الصيانة لبنيتها التحتية المتهالكة - حيث يتجاوز عمر بعض محطات توليد الطاقة 30 عاما - بالإضافة إلى الشح الشديد في الوقود الذي تعتمد عليه الشبكة لتشغيلها.