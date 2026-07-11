الولايات المتحدة وشركاؤها في أميركا اللاتينية تدعو إلى انتقال "سلمي" في كولومبيا

دعت الولايات المتحدة و12 دولة عضوا في تحالف "درع الأميركيتَين"، في بيان مشترك، السلطات الكولومبية إلى ضمان انتقال سلمي للسلطة، بعدما أثار الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو شكوكا في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وجاء في البيان الذي صدر الجمعة "نوجّه دعوة حازمة إلى جميع السلطات الكولومبية للعمل بما يتوافق تماما مع الدستور والقانون والمبادئ الديموقراطية... وضمان انتقال سلمي ومنظّم وشفاف للسلطة، وفق أعلى معايير سيادة القانون".

وكان الرئيس الكولومبي المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا، المنتمي إلى اليمين المتطرف والمدعوم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، طلب في وقت سابق هذا الأسبوع من فريقه تعليق عملية تسلّم السلطة من إدارة بيترو، احتجاجا على رفض الرئيس اليساري الإقرار بنتائج انتخابات يونيو.

وتعهد بيترو، الذي منعه الدستور من الترشّح لولاية ثانية، منذ ذلك الحين بضمان "انتقال سلمي للسلطة"، على أن يبقى في منصبه حتى الشهر المقبل حين يتولّى دي لا إسبرييا الرئاسة.

وأعربت الدول الموقّعة البيان عن "قلق بالغ إزاء التصريحات والإجراءات الأخيرة التي ألقت، من دون أدلّة كافية، ظلالا من الشكّ على نزاهة العملية الانتخابية في جمهورية كولومبيا، وأثارت حالا من عدم اليقين في شأن المسار الطبيعي للانتقال المؤسِّسي للسلطة".

وأضاف البيان أن "تجاهل النتائج التي أعلنتها رسميا السلطات المختصة يشكّل استخفافا خطيرا بإرادة الشعب وبالمبادئ التي تقوم عليها سيادة القانون".

ووقعت البيان الولايات المتحدة، الى جانب كلّ من الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غويانا، هندوراس، بنما، باراغواي، ترينيداد وتوباغو.