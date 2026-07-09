رابطة العالم الإسلامي تدين تكرار الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن





أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكارٍ شديدٍ، تكرارَ الهجوم الإيراني العدواني، على دولةِ الكويت ومملكةِ البحرين والمملكةِ الأردنية الهاشمية.

وجدَّد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانٍ، التنديدَ بالهجمات الإيرانية العدوانية المُتكرِّرة، التي تنتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدّولية والإنسانية، وتُقوّض جهودَ استعادةِ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدَّدَ الدكتور العيسى على التضامُنِ الكاملِ مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.