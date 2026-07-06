انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء كوبا

انقطعت الكهرباء في جميع أنحاء كوبا اليوم الاثنين مع تضاؤل احتياطيات الوقود في البلاد واستمرار انهيار شبكتها الكهربائية.

وجاء الإعلان عن انقطاع الكهرباء بواسطة شركة الكهرباء الوطنية في كوبا التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وأشارت على موقع "إكس" إلى أن السبب قيد التحقيق.

وكتبت وزارة الطاقة والمناجم على موقع "إكس" أنها قامت بتفعيل بروتوكولات إعادة الكهرباء.

يذكر أن الوقود بدأ ينفد في جميع أنحاء كوبا منذ يناير الماضي عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع النفط أو توفره للجزيرة، مما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والمالية المستمرة في الجزيرة. وتوقفت وسائل النقل العام إلى حد كبير، وألغى المسؤولون عشرات الآلاف من العمليات الجراحية.

وتنتج كوبا 40% فقط من الوقود الذي تحتاجه، كما أن 730 ألف برميل من النفط سلمتها ناقلة روسية في أواخر مارس نفدت بحلول نهاية أبريل.

كما قامت الحكومة بتقنين إمدادات الكهرباء، وقطعها لفترة قد تمتد لأكثر من 24 ساعة متتالية.

وأثر انقطاع الكهرباء في منتصف شهر مايو الماضي على الأقاليم الشرقية بالجزيرة، في حين ضرب انقطاع الكهرباء في منتصف مارس الجزيرة بأكملها.