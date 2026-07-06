لقاح تجريبي يوفر حماية من ثلاثة فيروسات تنفسية شائعة





أفاد باحثون بأن لقاحًا تجريبيًا قد يوفر حماية من ثلاثة من أبرز الفيروسات التنفسية، وهي الإنفلونزا الموسمية، وفيروس كوفيد-19، والفيروس المخلوي التنفسي.

وأوضح الباحثون، في دراسة نُشرت في دورية "ساينس أدفانسز"، أن اللقاح الثلاثي حفّز استجابة مناعية وقائية ضد الأمراض التنفسية الثلاثة لدى الفئران وحيوانات النمس.

وقال جوناثان لوفيل، قائد الدراسة في جامعة نيويورك بمدينة بوفالو، في بيان، إن استجابة الأجسام المضادة كانت مماثلة لتلك التي تولدها اللقاحات المخصصة لاستهداف فيروس واحد فقط، مما يشير إلى أن دمج اللقاحات الثلاثة في جرعة واحدة لم يؤثر سلبًا في فعاليتها.

ويتكون اللقاح أحادي الجرعة من جسيمات كروية دقيقة من الكوبالت والبورفيرين، مغطاة بغلاف خارجي من الشحم الفسفوري، وهو مزيج يُعرف باسم "كوبوب" (CoPoP). وتساعد البروتينات الفيروسية المرتبطة بهذه الجسيمات الدقيقة على تدريب الجهاز المناعي للتعرف على الفيروسات ومكافحتها.

وأكد الباحثون ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت التفاعلات الدقيقة بين مكونات اللقاح المختلفة قد تؤثر في الاستجابة المناعية مع اختلاف الجرعات.