طوابير انتظار تصل إلى 5 ساعات.. الاتحاد الأوروبي يتعهد بإصلاح نظام مراقبة الحدود الجديد

قال مفوّض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر الأحد إن التكتل سيكثّف جهوده لحلّ المشكلات المرتبطة بنظام جديد لمراقبة حدوده، بعدما حمّلت مطارات وشركات طيران هذا النظام مسؤولية اضطرابات سُجّلت في الآونة الأخيرة.

وحذّر قطاع الطيران الأوروبي في رسالة مشتركة الأربعاء من أن نظام الدخول/الخروج الجديد يسبّب فترات انتظار تصل إلى خمس ساعات، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك فورا لتجنيب قطاع السفر اضطرابات خلال فصل الصيف.

وقال برونر إن المفوضية الأوروبية "ستبذل اعتبارا من الآن جهودا إضافية لمساعدة الدول الأعضاء التي ما زالت تواجه مشاكل".

ويستبدل النظام الجديد ختم الجوازات يدويا، ويسجّل البيانات الشخصية والبيومترية للمسافرين من أجل تتبّع حالات تجاوز مدة الإقامة القانونية وحالات رفض الدخول.

يُستخدم نظام الدخول/الخروج في دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء ايرلندا وقبرص، وفي دول أخرى ضمن فضاء شنغن لحرية التنقل، بما في ذلك سويسرا والنروج وآيسلندا.

رد برونر جاء على رسالة مشتركة وقّعها مجلس المطارات الدولي بأوروبا (ACI Europe)، ورابطة شركات الطيران الأوروبية (A4E)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي الذي يضم أكثر من 360 شركة طيران حول العالم.

طالبت هذه الجهات بـ"تدخّل فوري قبل تدهور أكبر للوضع خلال ذروة موسم السفر الصيفي"، ودعت إلى تمكين الدول من تعليق العمل بالكامل بالإجراءات الجديدة خلال فترات الازدحام الشديد.

وقال برونر إن قواعد نظام الدخول/الخروج كانت تلحظ مواجهة تحديات وتسمح بهامش من المرونة خلال موسم العطل الصيفية لعام 2026 حتى أوائل أيلول/سبتمبر، على غرار تعليق تسجيل البيانات البيومترية.

وأضاف أن عوامل أخرى غير ذات صلة بنظام الدخول/الخروج قد تكون سببت اضطرابات، على غرار نقص الموظفين أو غياب البنية التحتية المناسبة.

منذ أكتوبر 2025، دخل أو غادر 110 ملايين شخص الاتحاد الأوروبي عبر هذا النظام الجديد، مع منع أكثر من 44 ألف شخص من الدخول، بحسب برونر الذي أوضح أن السبب في الغالبية الساحقة من حالات منع الدخول يكمن في عدم حيازة وثيقة السفر الصحيحة أو التأشيرة المناسبة.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن النظام يعمل بلا أي مشاكل في الغالبية الساحقة من نقاط العبور البرية والبحرية والجوية البالغ عددها 1500 نقطة.

ودافع برونر عن الإجراءات الجديدة التي "تجعل أوروبا أكثر أمانا، كل يوم"، وشدّد على أنها تطبّق "بعناية وبشكل تدريجي".

ويعقد ممثلون عن المفوضية الثلاثاء اجتماعا مع ممثلي القطاع.