ترامب يزلزل العملة الأمريكية بتوقيعه الشخصي





نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية تقريراً يسلط الضوء على خطوة جديدة ومثيرة للجدل في الولايات المتحدة، حيث شارك الرئيس دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوسيال" صورة جديدة لورقة نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيعه الشخصي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، أن توقيع رئيس لازال في السلطة سيتم إدراجه على العملة الورقية الأمريكية، حيث تظهر الصورة التي نشرها ترامب توقيعه موضوعاً بشكل بارز فوق توقيع وزير الخزانة سكوت بيسنت، وهو ما يعد خروجاً عن العرف السائد الذي كان يقتصر فيه وضع التواقيع على وزير الخزانة وأمين صندوق الولايات المتحدة فقط دون الرئيس.

وفي سياق ردود الأفعال المؤيدة، أشاد وزير الخزانة سكوت بيسنت بالإنجازات الاقتصادية للرئيس ترامب، معتبراً عبر تدوينة له على منصة "إكس" أنه ليس هناك طريقة أكثر قوة للاعتراف بالإنجازات التاريخية لأمريكا وللريس ترامب من وضع توقيعه على الدولار، ومؤكداً أنه من المناسب تماماً إصدار هذه العملة التاريخية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 250 لتأسيس الأمة (اليوبيل الربع ألفي). وكان بيسنت قد أشار في مارس الماضي إلى خطة الإدارة لإدراج توقيع ترامب تكريماً لهذه المناسبة الوطنية، فيما أكد أمين صندوق الولايات المتحدة براندون بيتش تطلع الإدارة لطرح هذه الأوراق النقدية من فئة 100 دولار في التداول قريباً، واصفاً ترامب بأنه مهندس النهضة الاقتصادية للعصر الذهبي لأمريكا وأن طباعة توقيعه على العملة أمر مستحق تماماً.

وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أن إدراج الاسم والرمز على العملة يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي يتبناها ترامب لوضع بصمته واسمه على مجموعة واسعة من الوثائق الرسمية والمعالم الأمريكية، حيث قامت إدارته مسبقاً بوضع صورته أو اسمه، أو كليهما، على جوازات سفر أمريكية تذكارية، وتصاريح الحدائق الوطنية، ولافتات مباني الوكالات الحكومية في واشنطن، ومؤسسات ثقافية مثل معهد السلام الأمريكي، بالإضافة إلى حسابات استثمارية خاصة بالأطفال، فضلاً عن قيام ولاية فلوريدا بإعادة تسمية مطار بالم بيتش الدولي باسمه.

وعلى صعيد خطط أكثر طموحاً، يسعى بعض أعضاء الكونغرس إلى اتخاذ خطوة إضافية تتمثل في وضع صورة ترامب الشخصية على العملة النقدية، من خلال طرح مشروع قانون لإصدار ورقة نقدية تذكارية من فئة 250 دولاراً تحمل صورته.

ورغم أن هذا المسعى يواجه عقبات تشريعية بالنظر إلى حاجة المشروع لدعم أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، وتعارضه مع القانون الأمريكي الحالي الذي ينص على عدم جواز وضع صور الأشخاص الأحياء على العملات والأوراق المالية واقتصارها على المتوفين فقط، إلا أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يسعى للاستثناء الرئيس الحالي.

وكشف التقرير أن موظفي مكتب النقش والطباعة بدأوا بالفعل في وقت سابق من هذا العام إعداد نماذج أولية لهذه الورقة النقدية. وفي هذا الصدد، دافع وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع كايتلان كولينز عبر "سي إن إن" عن هذه الخطوات، مؤكداً أنه لا يرى أي أمر غير لائق في وضع صورة ترامب، ومقراً في الوقت نفسه بأن المعينين السياسيين يشاركون في هذه العملية للتحضير لكل الاحتمالات في حال تمرير القانون.