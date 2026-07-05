ترامب: نتنياهو يعرف من هو الزعيم





قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" الإخباري إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشدّدا على أن الأخير "يعرف من هو الزعيم" في العلاقة بينهما.

يأتي ذلك في حين تفيد تقارير بتوتر يسود العلاقة بين الرجلين على خلفية الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في أواخر فبراير.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مقتضبة مع "أكسيوس" إن "علاقتنا جيدة جدا. و(نتانياهو) يعرف من هو الزعيم"، في إشارة إلى شخصه.

لكن مسؤولا إسرائيليا قال في تصريح للموقع الأميركي إن الزيارة قد لا تُجرى الأسبوع المقبل نظرا إلى أن ترامب سيتوجّه إلى تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي يومي 7 و8 يوليو.

وأضاف المسؤول "قد تُجرى الزيارة في الأسبوع الذي يليه".

من جهته، أعلن مكتب نتنياهو أن الرجلين تحادثا هاتفيا الجمعة واتفقا على عقد لقاء "قريبا" في الولايات المتحدة.