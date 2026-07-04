تعافي أول مريض مصاب بإيبولا في فرنسا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست السبت في بيان أن أول مريض مصاب بإيبولا على الأراضي الفرنسية "تعافى" و"خرج من المستشفى".

وقالت الوزيرة في البيان الذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، إن هذا الطبيب الذي يعمل في المجال الإنساني والذي عاد إلى فرنسا في 23 يونيو من جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث يتفشى إيبولا على نطاق واسع "خرج اليوم من المؤسسة الصحية حيث كان يعلاج".

وأشارت الوزيرة إلى أن المريض "لم تظهر عليه أعراض كثيرة" وهو خضع "لرعاية طبية ومتابعة دقيقة" و"تسنّى له العودة إلى منزله بسلامة".

في 15 مايو، أُعلن عن موجة تفش جديدة لإيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وبحسب بيانات حكومية بتاريخ 2 يوليو، تسبّب المرض بـ438 وفاة على الأقلّ من بين 1406 إصابات.