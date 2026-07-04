الإعصار الفائق "بافي" يتجه نحو جزر أمريكية في المحيط الهادي

يقترب إعصار فائق السبت من الأراضي الأمريكية، هو الثاني من نوعه منذ أبريل، فيما يستعدّ سكان غوام وجزر ماريانا الشمالية لرياح تعادل في شدّتها أعاصير الفئة الخامسة.

وقال المركز المشترك للتحذير من الأعاصير إن الإعصار "بافي" يبعد مئات الكيلومترات شرقي الأرخبيل، ترافقه رياح سرعتها 269 كيلومترا في الساعة، وهبّات وصلت سرعتها إلى 324 كيلومترا في الساعة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من أن التوقعات الحالية "ترسم صورة قاتمة لجزر ماريانا"، داعية سكان غوام وجزر ماريانا الشمالية إلى الاستعداد لظروف عاصفة مدارية.

وتوافد سكان الجزر، البالغ عددهم نحو 200 ألف نسمة، في الأيام الأخيرة إلى محطات الوقود ومحال أدوات البناء ومواده والمتاجر الكبرى لشراء الأغذية والمياه والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وأعلن مكتب حاكم غوام أن الجزيرة ستدخل اعتبارا من الساعة 10,00 مساء "حالة الاستعداد الثانية"، ما يعني توقع وصول الإعصار خلال 24 ساعة، مع فتح مراكز الإيواء الطارئة اعتبارا من الساعة 7,00 صباح الأحد.

وطُلب من السكان إحضار ما يكفي من الطعام والمياه لسبعة أيام لكل من أفراد الأسرة، إضافة إلى الأدوية وأغطية النوم ومستلزمات النظافة الشخصية، والامتناع عن احضار حيوانات الرفقة.