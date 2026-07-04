الملك تشارلز: سنواصل الدفاع عن "القيم المشتركة" مع الولايات المتحدة

أكد الملك تشارلز الثالث السبت أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستواصلان الدفاع عن "القيم المشتركة"، وذلك في رسالة وجهها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ250 للاستقلال.

وكتب الملك في الرسالة التي نُشرت على إكس، أنه بينما يتطلع البلدان "إلى الـ250 عاما القادمة، فإنا على يقين من أننا سنواصل الدفاع عن قيمنا المشتركة"، بما فيها الحرية وسيادة القانون.

وكان الملك، البالغ 77 عاما، قد قام برفقة الملكة كاميلا، بزيارة دولة إلى الولايات المتحدة استمرت أربعة أيام في نهاية أبريل.

وحظيت هذه الزيارة التي هدفت إلى رأب الصدع في العلاقات بين واشنطن ولندن، بإشادة من وسائل الإعلام البريطانية والأميركية.وقال الملك السبت إنه يعتقد أن "الرابط بين شعبينا... سيزداد قوة مع مرور الوقت".