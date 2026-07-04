اتفاق أمريكا وإيران يعيد "شارل ديغول" إلى فرنسا

أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت الى فرنسا، منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

وكتب ماكرون على منصة إكس انه بالنظر الى "التطور الإيجابي" الذي يمثّله التفاهم الموقع بين إيران والولايات المتحدة، التحقت حاملة الطائرات "بميناء تمركزها في تولون".

وأضاف أن "وسائلنا المخصصة لإزالة الألغام ومواكبتها تظل منتشرة وجاهزة للتدخل مع شركائنا" في المنطقة.

وصلت حاملة الطائرات في منتصف مايو إلى منطقة الخليج، حيث وضعت في جاهزية لمهمة "محايدة" محتملة لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، كما أشارت حينذاك وزيرة الدولة لشؤون القوات المسلحة أليس روفو.

وأتى ذلك بعد اندلاع الحرب في المنطقة بالهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير. ووقعت طهران وواشنطن في 17 يونيو مذكّرة تفاهم لإنهاء الحرب، تمهّد لمفاوضات هدفها التوصل الى اتفاق نهائي خلال 60 يوما.