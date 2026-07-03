ترامب عن إيلون ماسك: نزاعنا انتهى وهو يحبني





نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأمريكية تفاصيل جديدة تتعلق بطبيعة العلاقة التي تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير والرائد التكنولوجي إيلون ماسك، بعد أنباء وصول ثروة الأخير إلى حاجز التريليون دولار كأول شخص في التاريخ يحقق هذا الإنجاز المالي غير المسبوق.

وأفادت الشبكة في تقريرها بأن الرئيس الأمريكي بادر بتقديم التهنئة الشخصية لماسك بمناسبة انضمامه لنادي "التريليونيرات"، مشيداً بالقدرات الاستثنائية التي يتمتع بها مالك منصة "إكس" وشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، مما يعكس عمق التحالف والتفاهم المتبادل بين القطبين السياسيين والاقتصاديين البارزين على الساحة الأمريكية والعالمية في الوقت الراهن.

ووصف ترامب في التصريحات التي أوردتها الشبكة الأمريكية العلاقة التي تربطه بماسك بأنها "جيدة جداً"، مؤكداً أن الروابط بينهما قوية ومبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تخدم الرؤية المستقبلية للبلاد.

ولم ينكر الرئيس الأمريكي وجود بعض التباينات السابقة في وجهات النظر، مشيراً علانية إلى أنه كان هناك نزاع بسيط وخلافات عابرة في الرؤى بينهما في فترات ماضية، إلا أن تلك التباينات لم تؤثر على جوهر العلاقة الودية، مشدداً على أن ماسك كان وما زال يكن له الكثير من التقدير والمحبة، وهو ما انعكس بوضوح في الدعم الكبير والتعاون المستمر بينهما في الملفات الحيوية.

وأشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن هذا التقارب العلني يأتي في سياق ترتيب الأوراق السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة، حيث يمثل التحالف بين القوة السياسية لترمب والنفوذ التكنولوجي والمالي الهائل لماسك محوراً رئيسياً في صياغة التوجهات القادمة. ويرى مراقبون للشبكة أن تصريحات ترمب الأخيرة لا تقتصر على كونها مجرد مجاملة بمناسبة تحقيق الثروة التاريخية، بل تحمل أبعاداً استراتيجية تؤكد تلاحم قطاع الأعمال التكنولوجي العملاق مع القيادة السياسية، مما يعزز من نفوذ ماسك المتزايد في أروقة القرار الأمريكي، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الذي يتجاوز الخلافات الهامشية السابقة نحو تحقيق أهداف مشتركة طويلة الأمد.