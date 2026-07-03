



أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، بدء تجارب سريرية على علاجين محتملين لفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع تسجيل أول مريض في الدراسة.

وتهدف الدراسة أيضا إلى تقييم فعالية الجمع بين العلاجين ضد سلالة بونديبوجيو، التي لا يتوفر لها حتى الآن لقاح أو علاج معتمد.

وشهدت الكونغو تفشيا لهذه السلالة في مايو الماضي، مع تسجيل أكثر من 1400 إصابة مؤكدة و400 وفاة حتى نهاية يونيو.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن توفير علاجات آمنة وفعالة سيسهم في إنقاذ المزيد من الأرواح، فيما أكدت الباحثة أماندا روجيك التي تقود الدراسة والأستاذة في معهد علوم الأوبئة بجامعة أكسفورد أهمية إجراء البحوث بالتزامن مع الاستجابة لتفشي المرض.

من جانبه، أعرب وزير الصحة الكونغولي، روجر كامبا، عن أمله في أن تسهم نتائج الدراسة في إنقاذ الأرواح خلال التفشي الحالي وتعزيز الاستعداد للأوبئة المستقبلية.