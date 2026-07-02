تايلاند.. طفل يقود شاحنة ويقتل 8 رهبان

قال مسؤولون إن طفلاً (11 عاما) يقود شاحنة صغيرة اصطدم بمجموعة من الرهبان في شمال شرق تايلاند اليوم الخميس، مما أودى بحياة ثمانية منهم.

وكان 35 راهبا من إقليم موكداهان، على بعد 600 كيلومتر شمال شرق العاصمة بانكوك، يسيرون في موكب ديني. ولقى خمسة رهبان حتفهم على الفور، في حين توفى ثلاثة آخرون في مستشفى، حسبما قال ورايان بونارات حاكم الإقليم. وتم نقل 14 آخرين إلى المستشفى، حيث صٌنفت حالة أربعة منهم على أنها خطيرة.

وأظهرت صور كاميرات المراقبة التي نشرتها رابطة روام جاي موكداهان للإنقاذ المحلية الرهبان يسيرون في خط واحد على جانب الطريق قبل أن تصطدم الشاحنة بهم.

قالت الشرطة المحلية إن الصبي قيد الاحتجاز الآن ،وسيتم استجوابه لدى وصول رجال الشرطة التابعين لقطاع حماية الطفل.

وقالت الشرطة إن سبب الحادث مازال قيد التحقيق، ولكن قالت إن الرهبان أخبروها أنهم رأوا المركبة تفقد التوازن قبل أن تخرج عن الطريق وتصطدم بهم.