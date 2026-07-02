قتيلان وأكثر من 30 مصاباً في حريق بمستشفى في ألمانيا





لقي شخصان حتفهما جراء حريق اندلع في سقف أحد المستشفيات بمدينة لودفيجسلوست الألمانية.

وقالت متحدثة باسم دائرة لودفيجسلوست-بارشيم : "لدينا حالتا وفاة"، موضحة أن الضحيتين من المرضى.

وأضافت المتحدثة استنادا إلى بيانات الشرطة أن أكثر من 30 شخصا أصيبوا في الحريق، موضحة أنه لا توجد بينهم إصابات خطيرة.

ووفقا للبيانات الأولية، اندلع الحريق داخل إحدى غرف المرضى. ولم يتضح بعد ما إذا كان الشخصان اللذان لقيا حتفهما كانا موجودين في الغرفة نفسها.

ووفقا للبيانات، اشتعلت النيران في سقف المستشفى نحو الساعة 30ر4 صباحا (التوقيت المحلي). وأكدت السلطات صباح اليوم أن الوضع في موقع الحادث لا يزال شديد التطور. وتم إجلاء المرضى والعاملين في المستشفى من المبنى، بينما لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم.

وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد صباح اليوم من سطح المبنى المكون من خمسة طوابق. وجلس أمام المستشفى عدد من الأشخاص وقد لفوا أنفسهم بأغطية الطوارئ، فيما دفع موظفو المستشفى المرضى خارج المبنى عبر ساحة المستشفى. وتمكن بعض المرضى من السير ببطء بمفردهم، بينما انتظر آخرون على كراس متحركة أو على مقاعد أمام المستشفى حتى انتهاء عمليات الإنقاذ. وكان كثير منهم يضعون مناشف على أكتافهم.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمستشفى، يضم المستشفى 160 سريرا، وهو المستشفى الوحيد في المدينة، كما يوفر بصفته مستشفى للرعاية العاجلة خدمات الرعاية الأساسية والرعاية الطبية الاعتيادية في المنطقة.