ارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 2300 شخص و11 ألف مصاب





ارتفع عدد قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2300 شخص.

وكشف خورخي رودريغيزرئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا اليوم أن أكثر من 11 ألف شخص أصيبوا في الكارثة فيما تواصل فرق الطوارئ والدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ وسط الأنقاض في المناطق المنكوبة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة وتأمين مراكز إيواء للمواطنين الذين فقدوا منازلهم.

وفي السياق، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز الحداد سبعة أيام على الضحايا تشهد تنكيس الأعلام فوق جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة إلى جانب مقار البعثات الدبلوماسية الفنزويلية في الخارج.